100 karayolunda sel nedeniyle kapanan, Kocaeli Dilovası mevki İstanbul istikametindeki trafik akışı, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından tek şeritten kontrollü olarak açıldı.
D-100 karayolunda sel nedeniyle kapanan, KocaeliDilovası mevki İstanbul istikametindeki trafik akışı, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Ankara istikametinde de trafik akışı devam ediyor.
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19.06.2020 23:47:59. #1.13#