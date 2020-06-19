MSB: Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.