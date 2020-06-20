Sağlık Bakanlığı: 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında "400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı" yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır.
Sağlık Bakanlığı: 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında "400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı" yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır.
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20.06.2020 21:07:44. #1.13#