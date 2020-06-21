Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Dudaklı Mahallesi'nde meydana gelen sel sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Dudaklı Mahallesi'nde meydana gelen sel sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan diğer kişiler kurtarıldı. Arama ve kurtarma ekipleri incelemelerini sürdürüyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
22.06.2020 04:24:28. #1.13#