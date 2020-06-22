Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken ekiplerin kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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22.06.2020 13:32:12. #1.13#