Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken ekiplerin kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.