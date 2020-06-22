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Sağlık Bakanlığı: Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21: 30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür.
Sağlık Bakanlığı: Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21: 30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:13 Kaynak: DHA
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