Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile telefonla görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.
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23.06.2020 23:10:12. #1.13#