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MSB: Pınar Bölgesi ile ilgili olarak, son bir ay içerisinde 13 taciz/saldırı gerçekleşmiştir.
MSB: Pınar Bölgesi ile ilgili olarak, son bir ay içerisinde 13 taciz/saldırı gerçekleşmiştir. 15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:05 Kaynak: DHA
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