Ticaret Bakanı Pekcan: Bugün yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Rekabet Kanunumuz Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirilirken, dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.
Ticaret Bakanı Pekcan: Bugün yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Rekabet Kanunumuz Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirilirken, dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur
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24.06.2020 16:33:58. #1.13#