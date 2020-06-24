İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi. Buna göre düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.
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24.06.2020 20:31:43. #1.13#