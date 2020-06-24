Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uymak normale dönüş yolunu kısaltacaktır.
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uymak normale dönüş yolunu kısaltacaktır. Sıcak yaz günlerindeyiz. Bu havada maske kullanmak geçen aylardaki gibi kolay değil hepimiz bir zorlu yaşıyoruz. Lütfen sıcaklara yenilmeyelim.
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25.06.2020 02:34:15. #1.13#