Bakan Koca: Bizim şuan 2.dalgayı yaşamadığımızı rahat olarak söyleyebilirim. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ve entübe sayılarımız düşüyor.
Bakan Koca: Bizim şuan 2.dalgayı yaşamadığımızı rahat olarak söyleyebilirim. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ve entübe sayılarımız düşüyor. Yoğun bakımdaki hastaların can kaybı oranı yüzde 2'lere düşmüş durumda.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
24.06.2020 20:17:49. #1.13#