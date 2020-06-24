Bakan Koca: Bizim şuan 2.dalgayı yaşamadığımızı rahat olarak söyleyebilirim. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ve entübe sayılarımız düşüyor. Yoğun bakımdaki hastaların can kaybı oranı yüzde 2'lere düşmüş durumda.