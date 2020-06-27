Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatlik koronavirüs verilerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatlik koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre, 17 kişi hayatını kaybederken, yapılan 45 bin 213 testte 1372 yeni vaka tespit edildi. İyileşen hasta sayısı 1984 oldu. Toplam vefat sayısı ise 5082'ye yükseldi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
28.06.2020 02:59:19. #1.13#