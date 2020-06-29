İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; VanGürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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29.06.2020 14:51:09. #1.13#