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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı:  İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 08:42 Kaynak: DHA

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