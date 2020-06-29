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Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor.

Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah.


Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:27 Kaynak: DHA

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