Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor.
Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah.
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29.06.2020 18:00:02. #1.13#