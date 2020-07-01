Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya başlanılmış, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında göz altı kararı verildi.