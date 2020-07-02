MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.
MSB: Terör örgütü PKK/ YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
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2.07.2020 16:55:01. #1.13#