Flaş - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara ilgili olarak adliyeye sevkedilen şüphelilerden biri tutuklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara ilgili olarak adliyeye sevkedilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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2.07.2020 22:18:36. #1.13#