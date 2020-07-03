Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce: Çevre illerimizden yardım istedik. Patlamalar, yangın devam ediyor. Net bilgi vermemiz zor şu anda ama yaralılarımız var şu anda. Sayılar, çalışmalardan sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacak.