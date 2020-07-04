İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelge gönderdi. Lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek."