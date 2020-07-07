FLAŞ - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:37 Kaynak: DHA

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