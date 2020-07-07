MSB: Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkari/ Aktütün'de PKK'lı bir terörist, komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi.
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7.07.2020 16:39:58. #1.13#