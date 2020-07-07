FLAŞ - Son Dakika

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MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

MSB: Türkiye- Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.


İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 21:41 Kaynak: DHA

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