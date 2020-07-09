MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK'lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi.