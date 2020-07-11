Bahçeli: Küstah bir dille, "Türkler Ayasofya'yı ibadete açmaya cesaret edemezler.
Bahçeli: Küstah bir dille, "Türkler Ayasofya'yı ibadete açmaya cesaret edemezler." diyen Yunanistan Başpiskoposu, bundan sonra ağır bir mahcubiyet ve mağlubiyet travmasına gömülecek, nifak saçan ağzını bıçak bile açamayacaktır.
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11.07.2020 21:59:08. #1.13#