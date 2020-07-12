Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 26'ya yükseldi. Arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.
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12.07.2020 16:51:55. #1.13#