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VALİ: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP VARArtvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli'nde selde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de sele kapılarak kaybolduğunu açıkladı.
VALİ: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP VAR
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli'nde selde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de sele kapılarak kaybolduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:29 Kaynak: DHA
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