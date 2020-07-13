Artvin Valisi Yılmaz Doruk , Yusufeli 'nde selde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de sele kapılarak kaybolduğunu açıkladı.

VALİ: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP VAR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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