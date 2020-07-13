Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Ayasofya) Cami işlevini yerine getirirken aynı zamanda yurtiçinden ve yurtdışından herkesin ziyaretine açık olacak. Sadece namaz vaktinde mozaikler ve freskler ya ışık sistemiyle ya da perde sistemiyle kapatılacaktır. Unesco'nun yanlış bir değerlendirme yapmayacağına inanıyorum. Unesco yetkililerine sesleniyorum, Ayasofya Caminin evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü işbirliğine açıktır Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacaktır. Bu kültürel miras listelerinden Ayasofya'nın kesinlikle çıkarılacağını düşünmüyoruz. Birileri Türkiye'yi eğer bununla korkutuyorsa Ayasofya o kültürel miras listeleriyle şereflenmez o listeler Ayasofya ile şereflenmiştir.