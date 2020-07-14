Bakan Çavuşoğlu: (AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz.
Bakan Çavuşoğlu: (AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya'da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu.
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14.07.2020 20:54:04. #1.13#