MSB: 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.

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