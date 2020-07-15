Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı. Ankara'nın İstanbul'un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen darbeciler yaptıkları işin şuurundaydılar.
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15.07.2020 18:55:49. #1.13#