Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı. Ankara 'nın İstanbul 'un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen darbeciler yaptıkları işin şuurundaydılar.

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