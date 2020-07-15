Erdoğan: Malazgirt'te ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur.
Erdoğan: Malazgirt'te ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur. İstiklal Harbinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır.
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15.07.2020 18:56:05. #1.13#