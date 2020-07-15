Erdoğan: Malazgirt'te ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur. İstiklal Harbinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır.