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Erdoğan: Malazgirt'te ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur.

Erdoğan: Malazgirt'te ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur. İstiklal Harbinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır.


Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:34 Kaynak: DHA

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CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
17:59
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
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