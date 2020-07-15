Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'dan sonra tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirilmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesinin payı vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'dan sonra tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirilmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesinin payı vardır. 15 Temmuz ülkemizin terörle mücadelesinde de bir milat olmuştur.
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15.07.2020 22:48:21. #1.13#