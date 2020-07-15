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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'dan sonra tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirilmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesinin payı vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'dan sonra tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirilmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesinin payı vardır. 15 Temmuz ülkemizin terörle mücadelesinde de bir milat olmuştur.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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