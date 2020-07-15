Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk, yargıya teslim ettik. Son FETÖ'cü hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk, yargıya teslim ettik. Son FETÖ'cü hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğiz.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.07.2020 22:48:26. #1.13#