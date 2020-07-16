İçişleri Bakanı Soylu: Van'dan kalkan 2'si pilot 7 personelli insanlı keşif uçağı Gevaş civarında gözden kayboldu.
İçişleri Bakanı Soylu: Van'dan kalkan 2'si pilot 7 personelli insanlı keşif uçağı Gevaş civarında gözden kayboldu. Saat 03.00 civarında uçağımız Artos dağına dağa çarparak kırıma uğradı. 7 personel şehit oldu.
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16.07.2020 10:52:06. #1.13#