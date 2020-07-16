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21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor

Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor

Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı