DHA : Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yeniden görülen duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.
DHA : Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yeniden görülen duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Duruşma 6 Kasım'a erteledi.
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16.07.2020 19:18:41. #1.13#