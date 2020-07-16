Flaş - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeni açılan diğer davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

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