'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, "FETÖ propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından beraat ederken, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, "FETÖ propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından beraat ederken, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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16.07.2020 21:39:07. #1.13#