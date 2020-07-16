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'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, "FETÖ propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından beraat ederken, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel,  "FETÖ propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından beraat ederken, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Deniz Yücel, Die Welt, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:44 Kaynak: DHA

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