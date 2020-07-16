TBMM'de "Dijital Mecralar" adlı yeni bir ihtisas komisyonu kuruluyor.
TBMM'de "Dijital Mecralar" adlı yeni bir ihtisas komisyonu kuruluyor. Komisyon, sosyal medya, internet ve bilişim gibi konuları görüşecek. Yeni komisyon plan bütçede görüşülen mini torba teklifine eklendi.
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17.07.2020 05:10:21. #1.13#