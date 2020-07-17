Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi.
Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.
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17.07.2020 18:57:45. #1.13#