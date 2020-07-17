Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton olmasını beklediklerini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton olmasını beklediklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin devreye girerek fındık alımı yapacağını da sözlerine ekledi.
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17.07.2020 23:28:22. #1.13#