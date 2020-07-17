Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton olmasını beklediklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin devreye girerek fındık alımı yapacağını da sözlerine ekledi.