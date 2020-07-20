MSB: Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.
MSB: Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
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20.07.2020 16:04:07. #1.13#