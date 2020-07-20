flaş

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı

Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı

Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı

Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı

Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi

İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor

Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı

Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı

İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek

Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada

Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi