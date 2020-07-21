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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay- Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:12 Kaynak: DHA
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