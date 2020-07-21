Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Bugün vefat eden kişi sayısı 18, vaka sayısı 928, test sayısı 42.846, iyileşen sayısı 1.009.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Bugün vefat eden kişi sayısı 18, vaka sayısı 928, test sayısı 42.846, iyileşen sayısı 1.009.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
22.07.2020 03:04:01. #1.13#