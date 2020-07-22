İçişleri Bakanlığı: Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı: Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
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22.07.2020 15:15:21. #1.13#