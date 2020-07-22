Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 2020 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık. 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL'ye çıkardık.
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22.07.2020 16:50:53. #1.13#