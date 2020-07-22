MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
MSB: Türkiye- Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
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22.07.2020 21:24:06. #1.13#